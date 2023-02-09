Dolar
18.83
Euro
20.18
Altın
1,874.44
ETH/USDT
1,651.30
BTC/USDT
22,949.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur UMKE, Muhammet ve İsmail kardeşler ile Birgül Dadük'ü enkazdan kurtardı.

Bilal Altıok   | 09.02.2023
Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Burdur

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra sağ çıkarılanların haberleri, umutları diri tutuyor.

Burdur Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan Burdur UMKE ekibi, depremden yaklaşık 61 saat sonra Muhammet ile İsmail kardeşlere ulaştı.

Enkazdan çıkarılan kardeşler, battaniyeye sarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kardeşlerden İsmail'e serum takan UMKE personeli "Sen mucizesin." dedi.

"Enkazdan çıkarılan kadın, çocuklarını sordu"

Hatay'daki çalışmalara katılan başka bir Burdur UMKE ekibi de Armutlu Mahallesi Söğütlü Sokak'ta yıkılan Süleyman Edipoğlu apartmanın enkazında depremden yaklaşık 65 saat sonra 33 yaşındaki Birgül Dadük'e ulaştı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Dadük, ekiplere iki çocuğunun da çıkarılıp çıkarılmadığını sordu. Ekiplerin olumlu cevabı üzerine Dadük, bir an önce çocuklarını görmek istediğini belirtti.

Omurga travması olduğu tespit edilen Dadük, sağlık ekiplerince Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi
Hatay'da 3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Hatay'da 3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet