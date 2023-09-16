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Kahramanmaraş’taki Hasene Konteyner Kent’te klima kurulumu tamamlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince kurulan konteyner kentte klima takma çalışmaları tamamlandı.

İzzet Mazı, Gökhan Çalı  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Kahramanmaraş’taki Hasene Konteyner Kent’te klima kurulumu tamamlandı Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok ayrıntının düşünüldüğü 190 konteynerlik kentin sakinlerini, AFAD ekipleri başta olmak üzere devletin kurumları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Depremzedelerin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında tüm konteynerlere klima kuruldu.

Dernek gönüllüsü Gülbahar Sarıoğlu, AA muhabirine, gurbetçilerin de destekleriyle depremin ilk gününden beri afetzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Konteyner kentteki vatandaşların rahat edebilmeleri adına kurdukları konteyner kentteki konutların içerisinde buzdolabı, televizyon, baza ve yatak gibi her türlü ayrıntının düşünüldüğünü ifade ederek, "Konteyner kente yeni gelen kardeşlerimiz oluyor. Geldiklerinde kapılarını açtıklarında bakıyorlar ki klimaları bile takılmış, her şey kurulu bir şekilde." diye konuştu.

Konteyner kent sakinlerinden Leyla Buyruk da konteynerlerde mobilyadan, tabak çanağa kadar her türlü eşyanın düşünüldüğünü hatırlatarak, "Devletimizden Allah razı olsun. Klimasına kadar her şeyi var." dedi.

Osman Buyruk da yaşanan depremde evlerinin orta hasar aldığını ve konteynere yerleştirildiklerini ifade ederek, konteynerlerde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

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