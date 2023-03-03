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Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 03.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Karara göre, 21 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.


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