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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 279 şüpheli tutuklandı.

Kemal Karadağ  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi

Ankara

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 1171 zanlının sorumluluğu saptandı.

Soruşturmalar kapsamında 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 279 şüpheli tutuklandı. 77'si müteahhit, 217'si yapı sorumlusu, 45'i yapı sahibi ve 31'i binada değişiklik yapan olmak üzere 370 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 250 şüpheli hakkında yakalama kararı, 95 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken şüphelilerden 50'sinin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 22 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 103 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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