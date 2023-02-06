Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,878.19
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
22,935.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Şanlıurfa- İpekyol Caddesi) Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası Adana’nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı’nda bir bina çöktü Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı -VTR
logo
Gündem

Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Hamdi Yıldız   | 06.02.2023
Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi

İstanbul

Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Deprem sebebiyle resmi bir açıklama henüz yapılmazken, sosyal medya üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, evlerin yıkıldığına ilişkin paylaşımlar yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil
Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek
Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi
Diyarbakır'da 6 bina yıkıldı, 6 kişi hayatını kaybetti, 79 yaralı var

Benzer haberler

Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu

AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu
MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet