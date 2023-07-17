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Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" bilgilendirme faaliyetlerine başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da depremzedeler bilgilendiriliyor.

Sinan Doruk, Gökhan Çalı, Eşber Ayaydın, Rauf Maltaş  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" bilgilendirme faaliyetlerine başladı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Kahramanmaraş

"Yapım ve Dönüşüm Ofisleri", bilgilendirme faaliyetlerine 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başladı.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçeleri ile Türkoğlu, Pazarcık, Afşin ve Elbistan ilçelerinde oluşturulan 6 noktada 42 personel ile hizmet veriliyor.

Her ofiste, alanında uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilgili ilçe belediyesinden, Gayrimenkul Değerleme AŞ'den (GEDAŞ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden personel olmak üzere 7 kişi görev alıyor.

Depremzedeler, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne e-Devlet üzerinden başvurabiliyor ve ALO 181'den bilgi alabiliyor.

Adıyaman

Depremlerden etkilenen Adıyaman'da, "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" bilgilendirme faaliyetlerine başladı.

Adıyaman merkez ile Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde oluşturulan merkezlere gelen afetzedeler, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.

Her ofiste alanında uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili ilçe belediyesi, Gayrimenkul Değerleme AŞ. (GEDAŞ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden personel olmak üzere toplamda 23 kişi görev alıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da depremzedelere "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle ilgili detaylı bilgi veriliyor.

Depremzedeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında projenin detaylarına ilişkin bilgiyi, kurum binasında görevlendirilen 4 personelden alıyor.

İlerleyen süreçte, kentin farklı noktalarında "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri"nin açılmasının planlandığı belirtildi.

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