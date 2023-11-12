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"Kahramanlar" operasyonunda terör örgütüne ait 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik 12 ilde düzenlenen "Kahramanlar" operasyonunda 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
"Kahramanlar" operasyonunda terör örgütüne ait 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin inlerini bir bir yıkmaya devam ettiklerini belirtti.

Bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar operasyonunda 12 ilde 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında, 7 AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilogram patlayıcı madde, 2 PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, bir RPG-7 Roketatar, 18 RPG-7 roketatar sevk fişeği, bir G-3 piyade tüfeği, bir havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 tüp (EYP yapımında kullanılan), 1249 mühimmat (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu), 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi."

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip tek tek imha edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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