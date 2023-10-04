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"Kahramanlar Operasyonları"nda 37 şüpheli daha yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 37 şüpheli yakalandı, Ağrı'da ise sınırdan kaçmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
"Kahramanlar Operasyonları"nda 37 şüpheli daha yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, operasyonlar kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de 37 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, "Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıklar devam edecektir." ifadesini kullandı.

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