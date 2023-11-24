"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu olduğu gerekçesiyle 39 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 17 ilçede 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, bölücü terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle 39 kişinin yakalandığını belirtti.
İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9⃣ şüpheli şahıs yakalandı ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP… pic.twitter.com/ytp1tUHiX2
Yerlikaya, "BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.