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"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu olduğu gerekçesiyle 39 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 17 ilçede 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, bölücü terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle 39 kişinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, "BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

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