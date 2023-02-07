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Kahramankazan'dan Kahramanmaraş'a giden ekip bir kişiyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş'a giden Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, bir kadını enkazdan kurtardı.

Nuğman Göktaş   | 07.02.2023
Kahramankazan'dan Kahramanmaraş'a giden ekip bir kişiyi enkazdan kurtardı

Ankara

Alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgeye giden 15 kişilik Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, çalışmalarını sürdürüyor.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Hamidiye Sitesi'ndeki 11 katlı bir bloğun enkazında çalışma yürüten ekip, 26 yaşındaki Rumeysa Türkkorur'a ulaştı.

Yedi saatlik bir çalışmanın ardından genç kadın, depremden 25 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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