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Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu

İstanbul Kağıthane'de, bir binanın zemin katında yaklaşık 1,5 metre kazılarak yapılan çalışma, belediye ekiplerince durdurularak, kazı yapılan kısım dolduruldu.

İlyas Kaçar   | 21.02.2023
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu

İstanbul

Ortabayır Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında, imara aykırı bir şekilde çalışma yapıldığı bilgisi üzerine, olay yerine polis ve belediye ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede, binanın zemininde izinsiz şekilde yaklaşık 1,5 metre kazı yapıldığı ve buradan çıkan molozun da kamyonetlerle taşındığı tespit edildi.

Kağıthane Belediyesi ekipleri, 1999 yılından önce inşa edildiği belirlenen binanın zeminindeki tadilatı durdurarak, kazı yapılan alanı betonla doldurdu.

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