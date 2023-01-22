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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor.

22.01.2023
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor

İstanbul

Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Yaklaşık 4 ay sonra hat, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edecek, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlanarak 34 kilometre olan hat 37,5 kilometreye çıkacak.

Metro hattı, 9 istasyonla günlük 800 bin yolcu kapasitesine sahip. İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye açılmasıyla dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu bilgileri vermişti:

"Tünel açma makinası ilerlemelerinde,​ günde 65,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorlarını kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu da bu proje kapsamında inşa edildi.

Türkiye, metro hatlarında ilk kez burada prekast panel ile kusursuz demir yolu altyapısını inşa ettik. Bu sayede yolcularımıza 'hızlı tren konforunda sürüş' imkanı sunacağız. Akıllı tünel konseptini dünya metrolarında ilk defa bu projede biz hayata geçiriyoruz. Böylece tünel yangın güvenliğine yeni bir teknoloji kazandırdık. Bakanlığımızın destekleri ve ASELSAN iş birliği ile yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi bu metro hattımızda kullanılacak. Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile çok önemli, çok değerli bir projeyi İstanbulumuza ve ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz."

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