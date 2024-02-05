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Kafes-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da gerçekleştirilen Kafes-36 operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşının da olduğu 7'si yabancı uyruklu, 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kafes-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz, onlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda suç örgütü üyesi şüphelilerin, yabancı uyruklu şahısların "kadın profilli" sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıklarının belirlendiğini belirtti.

Operasyona ait görüntülere de paylaşımında yer veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 2 otomobil, 33 cep telefonu, 27 sim kart, 47 farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek."

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