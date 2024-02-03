"Kafes-35" operasyonunda DEAŞ Terör Örgütü üyesi 34 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin nefesinin, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının enselerinde olmaya devam edeceğini bildirdi.
7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
🟥 Kırmızı Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan
3️⃣4️⃣ Yabancı Uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/jqW7fpguwu
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "İstanbul'da 13, Kocaeli'de 9, Yalova'da 8, Kayseri'de 1, Bursa'da 1, Düzce'de 1, Yozgat'ta 1 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.
Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri de tebrik etti.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ait görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.