Kadim Hint tıbbı Ayurveda, Bodrum'da meraklılarıyla ikinci kez buluşacak
Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Uluslararası Ayurveda Festivali'nin (AYURFEST), geleneksel ve tamamlayıcı Hint tıbbı Ayurveda'yı tanıtarak Türkiye'de sağlık ve iyi yaşam alanında farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.
İstanbul
Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, 16-17 Kasım'da Bodrum'da düzenlenecek Uluslararası Ayurveda Festivali'nin (AYURFEST), geleneksel ve tamamlayıcı Hint tıbbı Ayurveda'yı tanıtarak Türkiye'de sağlık ve iyi yaşam alanında farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.
Vinito, 16-17 Kasım'da Bodrum'da düzenlenecek AYURFEST ve Türkiye-Hindistan kültürel ilişkileri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Ayurveda'nın "yaşam bilgisi" anlamına geldiğini ve Hindistan'da binlerce yıllık bir bilgi birikimi olarak sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Vinito, "Ayurveda, Hindistan'dan dünyaya yayılan geleneksel ve tamamlayıcı bir tıptır. Kovid-19 sonrası dönemde sağlık, zindelik ve iyi yaşam konularına yönelik ilginin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Vinito, Türkiye'nin de kendi geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu, Hindistan ve Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikimini bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
İlk Ayurveda Festivali'nin iki yıl önce yerel bir etkinlik olarak yapıldığını anımsatan Vinito, bu yıl 2. Ayurveda Festivali'nin 16-17 Kasım'da Bodrum'da düzenleneceğini söyledi.
Vinito, festivalde Hindistan'dan gelen uzmanlar ve Ayurveda şirketlerinin yöneticilerinin katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda eğitim ve rehberlik sunacağını, Hindistan'ın Ayush Bakanlığına bağlı üç uzmanın da festivale katılarak Ayurveda felsefesinin günlük yaşama nasıl entegre edileceğine dair bilgiler vereceğini belirtti.
Katılımcılara kısa ve uzun süreli eğitim kurslarının yanı sıra Hindistan'da bulunan üniversitelerdeki fırsatlar hakkında da bilgi verileceğini anlatan Vinito, üniversitelerle bu konuda işbirliği yapılabileceğine işaret etti.
"Bu Türkiye'ye fayda sağlayacaktır"
Vinito, "Türkiye'den çok sayıda kişi, yoga ve Ayurveda eğitimi için Hindistan'a gidiyor. Gerçekten ilginin arttığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bodrum'un turizm merkezlerinden biri olarak sağlıklı yaşam konseptine ilgi duyan geniş bir kesime hitap ettiğini vurgulayan Vinito, "Türk toplumunun bu konuyla ilgilenen bir kesimi var. Dolayısıyla toplumun bu kesimiyle bağlantı kurabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.
Türkiye’nin Ayurveda merkezi haline gelmesi halinde, bu alandaki ürün ve hizmetlerin daha erişilebilir olabileceğine dikkati çeken Vinito, Türkiye'yi Ayurveda ürünleri için bir merkez haline getirmenin iki ülke arasındaki ticaret ve turizmi de olumlu etkileyeceğinin altını çizdi.
Vinito, "Avrupa'dan ve çevre bölgelerden Türkiye'ye gelen milyonlarca ziyaretçiniz var. Türkiye bu ürünlerden daha fazla bulundurursa ve daha fazla olanak sağlarsa onlar da faydalanabilir. Bu da Türkiye'ye fayda sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
Kültürel etkinliklerle halklar arasındaki bağ güçleniyor
Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu, festivallerin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirebileceğine dikkati çekti.
Bu tür etkinliklerle Türkiye’de sağlık ve organik yaşam konularına ilgi duyan kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Vinito, bu ay içinde bir de Hint Film Festivali düzenleyeceklerini açıkladı.
Daha önce geleneksel Hint kıyafetlerinin tanıtıldığı bir defile düzenlediklerini hatırlatan Vinito, farklı kültürel etkinliklerle iki ülke halkları arasındaki bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.
Vinito, "Türkiye ve Hindistan halkı, aynı değerleri paylaşıyor. Dolayısıyla bu konuda daha fazla bağlantı kurabiliyoruz. Umarım bu faydalı olur." dedi.
Hint mutfağı ve Hint müziğiyle ilgili etkinlikler planlanıyor
Vinito, gelecek yıl Hint mutfağına yönelik bir festival düzenlemeyi planladıklarını ve Hint aşçılarla ülkesinin yemek kültürünü tanıtmak istediklerini anlattı.
İstanbul'da pek fazla Hint restoranının bulunmadığını kaydeden Vinito, bu yönde talebin olduğuna vurgu yaptı.
Ayrıca, geleneksel Hint müziği gibi diğer kültürel unsurları da tanıtmak için projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Vinito, bu tür etkinliklerin iki ülke halkları arasındaki etkileşimi artıracağına işaret etti.
Vinito, "Türkiye'de ilk kez bu kapsamda bir Ayurveda festivali düzenleniyor. Umarız bu festivali her yıl düzenleyerek gelenekselleştiririz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.