Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, küçük cins köpek ve sahibine saldırarak yaralanmalarına neden oldu.
İstanbul
Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü.
Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.
Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.
Köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.