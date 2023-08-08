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Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, küçük cins köpek ve sahibine saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

Mücahit Türetken  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

İstanbul

Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü.

Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.

Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.

Köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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