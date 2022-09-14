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Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı

Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyon, 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü.

Şükrü Gündüz   | 14.09.2022
Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İstanbul 1. Çevreyolu Fikirtepe mevkisi Yıldırım Sokak üzerinde, Celal Ekşioğlu (31) idaresindeki 59 VG 526 plakalı kamyon yaklaşık 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyondan atlayarak yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ekşioğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kamyondaki hafriyat yola dağılırken, aracın ön kısmı hurdaya döndü.

İtfaiye ve polis ekipleri yola devrilen kamyonda başka kimsenin olup olmadığını tespit etmek için çalışma yaparken, kazayı gören vatandaşlar ise olay yerindeki çalışmaları izleyerek cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekti.

Kaza sebebiyle İstanbul çevre yolu Edirne istikametinde trafiğe kapanan yolun, olay yerinde yapılan inceleme ve kamyonun kaldırılmasının ardından açılacağı öğrenildi.

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