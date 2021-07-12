Euro
10.25
Dolar
8.64
BIST 100
1,356.96
Altın
1,804.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor Avrupa Şampiyonu olan İtalya Milli Takımı, Cumhurbaşkanlığı sarayından Başbakanlığa geçerken taraftarların sevgi seline uğradı
logo
Gündem

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler serbest bırakıldı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Filiz Kınık Öz   | 12.07.2021
Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler serbest bırakıldı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı
KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişler artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'kırmızı seviye'ye çıkarıldı
Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Araştırma: Burun yoluyla uygulanan Kovid-19 aşısı yüzde 100 etki sağlıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner'den 'aşılanmazsak salgın varyantlarla devam eder' uyarısı

Benzer haberler

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler serbest bırakıldı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler serbest bırakıldı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler adliyeye sevk edildi