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Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Selami Küçükoğlu  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta ana su şebekesinin borularının patlamasıyla tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.

Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.

Sokakta iş yeri bulunan Erkan Saygılı, AA muhabirine, sorunun yaklaşık 5 aydır devam ettiğini ve sonunda şebekenin patladığını söyledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresini (İSKİ) defalarca aradıklarını anlatan Saygılı, "Daha önce ufak ufak su kesintileri ve sızıntılar oluyordu. Ana arızayı bulamıyorlardı. Bugün bulamadıkları arıza sonrası su, taşları kendi kendine attırdı. Ufacık bir vanadan suyu kapatmadılar sonuç ortada. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı, elektriğini kestiler. 5 aydır burada su arızası vardı. Defalarca aramamıza ve şikayette bulunmamıza rağmen kimse ilgilenmedi." dedi.

Apartman sakinlerinden Nuray Özpar ise İSKİ'yi arayarak durumu ilettiğini ifade ederek, "Kayıt aldılar kimse gelmedi. Defalarca aradık. Bize diyorlar, 'bir ekip var o ekibin işi bitince gelecek, müdahale edecek' cevap bu. Su yükseldi, taşlar yükseldi etrafa fırladı. Binanın temeline iniyor sular. Bize 'geleceğiz notumuzu aldık' dediler ve sonunda bu hale geldi. Bina zarar gördü mü görmedi bilemiyoruz. Binanın altı oyuldu resmen. Girişteki bu dükkanın ve binanın zararını kim karşılayacak. Bodrum şu an su içinde. İki dakikalık bir iş vardı. Yapmadılar ve burası savaş alanına döndü." diye konuştu.

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