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Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 16.11.2022
Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye, yurttan da Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yakalanan FETÖ mensuplarından birinin astsubay olduğu anlatılan açıklamada, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

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