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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Başak Akbulut Yazar  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.




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