Dolar
29.02
Euro
31.36
Altın
1,979.86
ETH/USDT
2,189.90
BTC/USDT
41,266.00
BIST 100
7,748.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışması dolayısıyla seferler bu akşam 23.00-06.00 saatlerinde Kabataş ile Güngören arasında gerçekleştirilecek.

Elif Somuncu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hat bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, seferlerin bu akşam saat 23.00 itibarıyla Kabataş ile Güngören istasyonları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği aktarılan açıklamada, yarın sabah saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık dosyasında itiraza ret
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Benzer haberler

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet