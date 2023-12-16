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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapılabiliyor.

Elif Somuncu  | 16.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerinde kara yolu aracının kaza yaptığı, bu nedenle seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilebildiği duyuruldu.

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