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Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün yaşanan kazanın ardından seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

Şükrü Gündüz  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün Bağcılar yönüne seyir halindeki tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Daha sonra aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşanmıştı.

Kazaların ardından belediye ekipleri, rayları yenilemek için çalışma başlatmıştı.

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