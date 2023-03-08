Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün yaşanan kazanın ardından seferlerin yeniden başladığı bildirildi.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün Bağcılar yönüne seyir halindeki tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Daha sonra aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşanmıştı.
Kazaların ardından belediye ekipleri, rayları yenilemek için çalışma başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.