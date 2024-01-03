Dolar
29.78
Euro
32.64
Altın
2,064.26
ETH/USDT
2,378.70
BTC/USDT
45,265.00
BIST 100
7,624.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı

İşikawa

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde 3 Ocak yerel saatle 02.21'de 5 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

Toprak kayması uyarısı

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi.

Noto Yarımadası'na yönelik verilen aralıklı yağmur yağışı tahminleri sonrası, bölgede olası toprak kaymalarına karşı uyarılar verildi.

Yardım sevkiyatı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Eyalet Valiliğinin talebiyle, bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı personel sayısının 2 bine yükseltildiğini açıkladı.

Kişida, "Yardım malzemelerinin bölgelere sevkiyatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

SDF personelinin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı belirtildi.

Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.

Eyalet geneli kamu kuruluşlarında elektrik ve su kesintileri yaşandığı, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların, sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.

İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli ilçe belediyeleri için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

Havalimanı pisti onarılacak

Noto Yarımadası'na en kısa süreli ulaşım yolu, Wajima kentindeki Noto Havalimanı'nda pistte uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.

Onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi analizinde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

Sismik aktivitenin sürmesi bekleniyor

Merkezi hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.

1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Hirata, tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kafes 28" operasyonu ile 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
AFAD'a yapılan bağışların yaklaşık 73,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

Benzer haberler

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı

AFAD'a yapılan bağışların yaklaşık 73,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

Fas'ta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Turkcell, depremzedelere yönelik 3,5 milyar liralık bağış ödemelerini tamamladı

Turkcell, depremzedelere yönelik 3,5 milyar liralık bağış ödemelerini tamamladı
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi

Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Japonya'yı sarsan büyük depremler

Japonya'yı sarsan büyük depremler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet