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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Aynur Şeyma Asan, Sümeyye Dilara Dinçer  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Veliaht Prens ve Prenses, 1986'dan bu yana Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Japon dili ve edebiyatına yönelik eğitim veren Ankara Üniversitesi'nin rektörlük binasında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından karşılandı.

Üniversite öğrencilerinin koro ve dans gösterilerini izleyen Prens ve Prenses, Rektör Ünüvar ile görüştü.

Veliaht çift, öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezdi.

Sergide yer alan origami, amigurumi, Japon kaligrafisi gibi el işi ürünlerini inceleyen Prens ve Prenses, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

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