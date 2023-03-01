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Jandarmanın nokta operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Merkez ilçe Baki Deresi mevkisinde jandarma tarafından düzenlenen nokta operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 01.03.2023
Jandarmanın nokta operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından, Tunceli'nin Merkez ilçesi Baki Deresi mevkisinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubu barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

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