Jandarmadan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümüne ilişkin videolu paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümüne ilişkin video hazırladı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fedakar omuzlar taşır bu kutlu emaneti, geceyi delip geçen bir yıldız misali, Sarıkamış'ın sessiz şahitleri sizi dinler, jandarma dağları vatan diye süsler. Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
Videoda, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin canlandırıldığı görüntüler yer aldı.
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Fedakâr omuzlar taşır bu kutlu emaneti,— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 4, 2025
Geceyi delip geçen bir yıldız misali,
Sarıkamış’ın sessiz şahitleri sizi dinler,
Jandarma dağları VATAN diye süsler!🇹🇷
Sarıkamış Harekâtı'nın 110’uncu yıl dönümünde, geri dönmeyi düşünmeyen kahraman Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle… pic.twitter.com/vyt3wyWEWU