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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına yönelik muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak.

Hamdi Çelikbaş   | 24.12.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma

Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular, 24 Aralık ile 9 Ocak arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları ile ilgili detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan kılavuzlarda yer alacak.

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.


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