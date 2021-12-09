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Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi

Jandarma timlerince kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 22 bin 382 şüpheli yakalandı, 2 bin 459 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 1357 operasyon düzenlendi.

Sertaç Bulur   | 09.12.2021
Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara

Türkiye genelinde jandarma timlerince kasım ayında gerçekleştirilen uygulama, kontrol ve operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi, çeşitli suçlardan aranan 22 bin 382 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında yol kontrolleri sırasında durdurulan 5 milyon 251 bin 987 araç ile 9 milyon 395 bin 746 kişi sorgulandı. Aranan 22 bin 382 şüpheli ile 1099 araç yakalanırken, 284 kayıp yetişkin ile 57 kayıp çocuk bulundu.

Aramalarda 125 silah, 1275 mühimmat, 43 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 225 uyuşturucu hap, 49 bin 525 paket kaçak sigara ve 108 kök kenevir ele geçirildi.

Terörle mücadele

Jandarma timlerinin operasyonları sonucu kasım ayında 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 74 silah, 13 bin 371 mühimmat ve 2 ton 808 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlar

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında jandarma timlerince düzenlenen 1357 operasyonda 1946 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 100'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekiplerin aramalarında 33 bin 279 litre kaçak akaryakıt, 220 bin 261 litre kaçak alkollü içki, 98 bin 121 paket kaçak sigara, 7 uzun namlulu silah, 168 tabanca, 308 av tüfeği ile 4 bin 865 adet bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

5 tonun üzerinde esrar, 531 kilogram eroin yakalandı

Jandarma timlerince aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1819 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda yakalanan 2 bin 459 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

Aramalarda 5 ton 44 kilogram esrar, 460 kilogram skunk, 531 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 46 kilogram metamfetamin, 6 bin 830 captagon ile 8 bin 787 adet ecstasy hap ve 1412 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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