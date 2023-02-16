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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Sertaç Bulur   | 16.02.2023
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Ankara

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen illerde faaliyetini sürdüren Orgeneral Çetin, Adıyaman'da kurulan çadır kente giderek, yemek dağıtımına katıldı.

Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Orgeneral Çetin, jandarmanın her zaman milletinin yanında ve hizmetinde olduğunu vurguladı.

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