İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişi ölü bulundu.
Musa Öztürk
04 Temmuz 2026•Güncelleme: 04 Temmuz 2026
Fotoğraf: Musa Öztürk / AA
BURSA
Sölözaltı mevkisinde sabah saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ve İsmail İmamoğlu (21), bir süre sonra gözden kayboldu.
Kadı ve İmamoğlu'nun gözden kaybolduğunu gören sahildeki arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler İznik Gölü'nde arama çalışması başlattı.
Su altında yapılan arama sonucu kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta Kadı ve İmamoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna götürüldü.