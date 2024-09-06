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Gündem

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Hüseyin Bağış  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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