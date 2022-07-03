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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Tezcan Ekizler   | 03.07.2022
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.

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