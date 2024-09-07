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İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Hüseyin Bağış  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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