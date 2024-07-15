İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir
Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
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