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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Fırat Özdemir  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir

Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.


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