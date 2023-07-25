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İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hüseyin Bağış  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı

Izmir

Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Menemen'de de Ayancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Buradaki yangına da 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı
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