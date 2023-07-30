Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,875.60
BTC/USDT
29,284.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Gündem

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kürşat Gürbüz  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Kürşat Gürbüz - AA

İzmir

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Prof. Dr. Küçükaşçı için taziye mesajı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı
"Eyyam-ı bahur"da İstanbul nemden bunalacak
Antalya'da dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı

Benzer haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'da büyük yangınların ikinci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü

Çeşme'nin kıyıları, yanan alanlara dikilen sakız ağaçlarıyla yeşerecek

Çeşme'nin kıyıları, yanan alanlara dikilen sakız ağaçlarıyla yeşerecek
Marmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Marmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet