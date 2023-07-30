İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir
Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.