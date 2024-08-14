İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara vermeden devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.