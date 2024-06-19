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İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Meriç Ürer  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı

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