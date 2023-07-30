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İzmir-Çeşme otobanında yanan bir otomobilden sıçrayan alevler, orman yangınının çıkmasına neden oldu. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haydar Toprakçı  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

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