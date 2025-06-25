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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fırat Özdemir  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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