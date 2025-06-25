İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.