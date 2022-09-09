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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Meriç Ürer   | 09.09.2022
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Basmane Karakolu önünde başlayan Zafer Yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve gaziler de katıldı.

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