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İzmir'in dört ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Buca, Bornova, Çiğli ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Metin Aydemir, Vahit Koç, Halil Fidan  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İzmir'in dört ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edildi.

Ekipler, Çiğli ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangınına 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla müdahale etti.

Bornova ilçesi Çamkule mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da 2 Uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ile müdahalede bulunuldu.

Öte yandan Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde ise üç otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu.

Yangınlar, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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