İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının yaklaştığı alanda bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
İzmir
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/ROLwVBnvrg pic.twitter.com/Ad7yX848dG— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 15, 2024
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.