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Gündem

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör   | 12.07.2021
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir

Çiçekli Köyü mevkisinde yerleşim alanları yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.

Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz çalışma yürütüyor.


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