İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir
Çiçekli Köyü mevkisinde yerleşim alanları yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.
Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz çalışma yürütüyor.
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