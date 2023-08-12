İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Kalabak Barajı mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.