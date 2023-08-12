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İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı

İzmir

Kalabak Barajı mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

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