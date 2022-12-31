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İzmir'deki vinç kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hüseyin Bağış   | 31.12.2022
İzmir'deki vinç kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A ile İstanbul'da yakalanarak İzmir'e getirilen vinç firması sahibi İ.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

Olay

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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İzmir'deki vinç kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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