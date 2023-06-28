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İzmir'deki hayvan pazarlarında kurban pazarlıkları devam ediyor

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Haydar Toprakçı  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
İzmir'deki hayvan pazarlarında kurban pazarlıkları devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kent genelinde belediyeler tarafından oluşturulan kesim merkezlerinin yanı sıra hayvan pazarlarında da kesim hizmeti sunuluyor.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen çok sayıda kişi, kurbanlıklarını satıcılardan kesim hizmetiyle satın alıyor.

İnciraltı'nda kurulan hayvan pazarına Ağrı'dan kurbanlık getiren Galip Bilen, kendisi için bu yıl satışların çok iyi gittiğini söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bilen, "Bu sene satışlar çok iyiydi. Biz sürekli buraya geldiğimiz için müşterilerimiz var. Sürekli sattığımız insanlar gelip bizden aldılar. Pazara 240 küçükbaş havyan getirdim, 20 civarında kaldı. Sıkı pazarlıklar var tabii. Buna rağmen yine iyi." dedi.

Adnan Çalıklı da hayvanlarını yemle beslediği için maliyetinin yüksek olduğunu, fiyatlarda fazla indirim yapamadığı için satışlarının iyi gitmediğini belirtti.

Pazara Afyonkarahisar'dan kurbanlık getiren Ömer Çelebi de bayram bitene kadar hayvanlarının önemli bölümünü satmak istediğini, kurbanlık isteyenlere yardımcı olduklarını, maliyete kadar inen fiyatlar verdiklerini söyledi.


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