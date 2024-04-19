Dolar
32.58
Euro
34.72
Altın
2,397.62
ETH/USDT
3,066.40
BTC/USDT
63,827.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar

İzmir'deki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, yapı denetçisi ile fenni mesule hapis cezası verildi.

Mustafa Güngör  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar

İzmir

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık yapı denetçisi H.Ö, fenni mesul E.İ. ile taraf avukatları katıldı. Tadilat sırasında fenni mesul olan sanık M.K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.Ö. ile E.İ'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsini, M.K'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme, M.K'nin bereatine karar verildi. Fenni mesul E.İ. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, iyi hal indiriminin ardından cezası 2 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü. Ayrıca, E.İ'nin 2 yıl süreyle fenni mesullük meslek ve sanatını icrası yasaklandı.

Sanık H.Ö. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, iyi hal indirimiyle cezası 1 yıl 4 ay 20 güne düşürüldü.

Dava

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsi istenmişti. Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Bürosu'na gönderilmiş, bu kapsamda kaymakamlıktan soruşturma izni talep edilmişti.

Verilen izin sonrası 3 belediye görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporunda "Binanın statik-betonarme analizleri ve projelerini hazırlayan mühendisin, inşaat tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliklere uymadığından dolayı yüzde 20 oranında kusurlu olduğu" belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi
Büyükçekmece'de kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar
Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı

Benzer haberler

İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar

İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar

Depremin ardından evine giremeyen ve engelli çocukları bulunan kişinin çadırını komando kurdu

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü

Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü

Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu

Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu

Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet